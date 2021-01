Ilmapoiss, näitlejad ja kaamera Indias

Õnneks ei ole «Namaste» reisiseltskond üldse selline. Pigem on nad tegusad kultuurihuvilised noored, keda ühendab huvi elu ja selle erinevuste vastu. Tulemus on saanud kiire, hoogne ja kohati koomiline – et koos on kaks n-ö päris näitlejat (Christopher Rajaveer ja Carl Robert Saaremäe), üks harrastusnäitleja (Kristin Uusna) ja ilmapoiss Ott Nool, siis lippavast lobast ja huumorist puudust ei tule.