Alustame siinsamas leheveergudel ilmunud arvamuslooga, kus autor väidab, et paljud poliitikud, ajakirjanikud ja vaatlejad kasutavad olukorda ära näitamaks, kui ohtlikud ja pahad on traditsioonilise maailmakäsitlusega inimesed.

Igapäevase Ühendriikide meediaruumi jälgijana võin kinnitada, et esiplaanil ei ole sugugi katsed konservatiive demoniseerida, vaid mõlema poole tõsine mure julgeolekuolukorra ja äärmusluse pärast riigis. Kriitika on suunatud nende pihta, kes täiesti teadlikult ohtliku mänguga kaasa läksid, kuid rünnakuks konservatiivsusele on seda raske nimetada.