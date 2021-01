Uue koalitsiooni säde ei süttinud üle öö

Ööl vastu kolmapäeva tuhises poliitiliste sündmuste rong nii kiire tempoga, et kaabud lendasid. Nii sööstis Keskerakond Reformierakonna rüppe, jättes senised koalitsioonipartnerid Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) vaid nukralt minejatele järele lehvitama. Iga lahkuminek on alati keeruline, kuid veelgi hullem, kui tagantjärele selgub, et partner juba ammu teisega flirtis. Just seesugused kahtlused on rahvuskonservatiivide juhil Martin Helmel, kes usub, et korruptsioonikriisist kantud arengud edenesid liiga sujuvalt selleks, et tegemist võiks olla kokkusattumustega.