Artiklist «Uue koalitsiooni säde ei süttinud üleöö» tuleb aga välja, et läbirääkimisi on kaks erakonda juba varem pidanud. Ka koalitsioonilepe on praktiliselt olemas. Kuhu on sellega jõutud?

«See põhimõtteline seisukoht, mille eest Keskerakond on kahel aastal valitsuses seisnud, on selleks, et sissetulekute ebavõrdsust vähendada, mitte suurendada,» selgitas Jüri Ratas ja lisas, et neile ultimatiivsed kõnelused ei sobi. Ratas ütles toona, et ei ole mõistlik minna läbirääkimisi pidama, tõmmates samal ajal maha punased jooned. Reformierakonna esimees Kaja Kallas aga pidas järgmisel päeval pressikonverentsi, kus ütles, et ta ei ole punaseid jooni paika pannud. «Kui mina kinnitan üle, et me täidame oma peamist valimislubadust, ja selle põhjal välistatakse läbirääkimiste algus, siis mina ütleks, et ei tunnustata valimiste tulemust,» lisas toona Kallas. Sealt hakkas lumepall veerema.