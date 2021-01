Majanduse lühiuudised

Sandor Liive sai RB Raili nõukogu juhiks

Rail Balticu elluviimist koordineeriva kolme Balti riigi ühisfirma RB Rail nõukogu esimeheks nimetati tippjuht ja ettevõtja Sandor Liive, kes on olnud RB Raili nõukogu liige alates 2020. aasta novembrist. Liive võttis töö üle Anrī Leimaniselt, kes jätkab nõukogu aseesimehena. Nõukogu esimehe koht roteerub igal aastal ja kuulub 2021. aastal Eestile. Liive on töötanud Eesti Energia tegevjuhina, enne seda finantsjuhina. Samuti on ta olnud Tallinna Sadama finantsjuht. RB Raili­ nõukogu koosneb kuuest liikmest, kelle nimetavad ametisse aktsionärid ja kes valitakse kolmeks aastaks. PM