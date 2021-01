Marianne Paimre: eakate üksinduse vastu internetiga

Tellijale

Väljaandes Journal of Poverty and Social Justice 2013. aastal ilmunud loo tulemuste järgi on eakad internetikasutajad õnnelikumad ja vähem isoleeritud ning rohkem oma eluga rahul. Uuring keskendus 26 Euroopa riigi 65-aastaste ja vanemate inimeste internetikastumise mõjule, sotsiaalsele isolatsioonile ja subjektiivsele heaolule. Hispaanlane David Quintana ja ta kolleegid leidsid kaks aastat tagasi, et on otsene seos eakamate inimeste interneti ja elektronposti kasutamise ning psühholoogilise heaolu vahel.

Hiina teadlased täpsustavad oma artiklis Journal of Applied Gerontology läinud aasta septembrinumbris, et internetikasutusel on kaudne mõju eakate õnnelikkusele sel moel, et väheneb üksindus ja suureneb sotsiaalne kaasatus. Ka oma arvamuse postitamine, kommenteerimine ja laikimine lisavad õnnetunnet, sest võimaldavad väljendada oma seisukohta ning teha end nähtavaks.