Hercule Poirot tegutseb jälle, sedapuhku ilma Agatha Christieta

«Kingfisher Hilli mõrvad» on neljas Poirot’ romaan, mille on Agatha Christie pärandifondi heakskiidul kirja pannud rahvusvaheliselt tunnustatud briti kirjanik ja poeet Sophie Hannah (1971). Eelnevalt on samas sarjas ilmunud «Monogrammimõrvad», «Suletud kirst» ja «Kolme neljandiku mõistatus».