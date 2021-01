Sissevaade avaliku sektori ressursikasutusse

Inglise poliitikateoreetik Thomas Hobbes kirjutas «Leviaatanis» (1651), et ressursijagamise õigus «kuulub igasuguses riigis suveräänsele võimule. Sest kus ei ole riiki, seal on iga inimene oma naabriga lakkamatus sõjas». Avalikust, era- ja vabakondlikust sektorist on esimene kõige võimsam ning mõjutab otseselt kahte teist sektorit ja meie kõigi elu. Sellepärast on mõistetav, et sellise leviaatani ohjes hoidmine on meie kõigi huvides.

Arvustatav raamat ongi peamiselt sellest, kuidas hoiduda leviaatanist. Hoiatan kohe, et see raamat ei ole kergelt ja ühe hingetõmbega loetav, selleks on see liiga faktitihe, põhjalik ja samas paljude näidete ja allikate kasutamisega väga avar ning igas mõttes hariv. Nõustun kaassõna kirjutanud emeriitprofessor Sulev Mäeltsemehe väitega, et raamatus kajastatud teemad on maailmas aktuaalsed. Riigitegelane Raivo Vare nendib oma kaassõnas, et autor on tabanud hästi neid põhjusi, mis teevad poliitika kujundamise ja praktilise valitsemise märgatavalt keerulisemaks, kui harjutud on.