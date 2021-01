Tellijale

Missugused on globaalsed suitsiiditrendid praegu?

Peeter Värnik: Kui WHO 2014. aastal avaldas hetke parimat teadmist sisaldava kokkuvõtte, mille koostamisel osales ka ERSI, siis on näha, et maailmas on enesetappe vähemaks jäänud: 2012. ja 2000. aasta võrdluses oli kahes kolmandikus riikidest suitsiidikordaja langenud.

Maailmas sureb suitsiidi tagajärjel aastas umbes 800 000 inimest, neist kolmveerand madala ja keskmise sissetulekuga riikides. Kõige kõrgemad suitsiidikordajad on seal sageli hoopiski 20–30-aastaste hulgas.

Missugused on enesetappude suuremad universaalsed riskitegurid?

Merike Sisask: Suitsiidikäitumise mõjutegurid on kahesugused: kaitsetegurid ja riskitegurid. Laste ja noorte puhul on head ja toetavad peresuhted universaalne kaitsetegur nii suitsiidikäitumise kui muu riskikäitumise ennetamisel. Halvasti toimivad peresuhted, ebapiisav vanemlik hoolitsus ja sagedased tülid perekonnas aga on riskitegur.

Enesetappusid uuritakse, et neid ära hoida. Mida tähendab psühholoogiline autopsia?

Airi Värnik: Psühholoogiline autopsia (lahang) on surmajärgne ekspertiis, kus lahkunut puudutavate materjalide koondamisel ja temaga seotud inimeste intervjueerimisel saadud andmetest rekonstrueeritakse suitsiidiohvri elukäik ja surma üksikasjad.