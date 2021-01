Aja auk. John Lennoni parim sõber

Suurima tuntuse ammutas Nilsson küll õnneks või õnnetuseks sellest, et oli John Lennoni põhiline joomakaaslane tema enesehävituslikemal eluperioodil aastatel 1973–1975, mida kutsutakse ka «kadunud nädalavahetuseks». Harry Nilsson suri 15. jaanuaril 1994 ja nüüd on meil põhjust teda meenutada. Surres oli ta 52 ja pundunud ning punase näoga. «Ela kiirelt ja sure keskealisena» oli elustiilina teinud oma töö.