Vanameistrite albumeid on tore kuulata, eriti kui tegemist on vitaalsete maestrotega, kellel vaatamata kõigele on ikka veel midagi öelda. Sir Paul McCartney (78) on üks sellistest. Tema privileeg ja ühtlasi koorem on olla maailma läbi aegade kõige kuulsama bändi liige. Kui mõtlema jääda, siis ongi ta nagu kõndiv ausammas. Vähe on seda, mida ta pole kogenud. Proletariaadipoisist miljardäriks, sotsiaalmaja asukast aristokraadist maaomanikuks. Ja muidugi The Beatles. Ega tal kerge pole.