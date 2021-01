Matkitud krabid ja rongirööv Leningradis

Surimist tooted, nagu krabipulgad, -sõrad ja -nuudlid on tänapäeval maailma toidulettidel küllaltki levinud. Neid võib leida kaupluselettidelt, mitmesugustest sushi-toodetest, salatitest, isegi gurmeetoitudest üle maailma. Vähe on aga teada, et esimese krabipulkade tehnoloogia tõi Jaapanist väljapoole Aare Asi, kes oli endise Kirovi kalurikolhoosi aseesimees tehnika alal, kirjutab Rannarahva Muuseumi direktor Janek Šafranovski