Nüüd kolib pank siit ära. 1990ndate alguses oli siin hoiukassa. Aastal 1990, kui ma ei eksi, küsisime filmifestivali jaoks laenu. Meil ei olnud üldse raha, et festivaliga jätkata, Eesti riik oli, nagu ta oli. Saime odavalt laenu, lasime linavabrikus toota kümme või viisteist tuhat laudlina, kuhu oli trükitud põhjapoolkera ja kaduvad rahvad. Müüsin neid laudlinu mitte ainult Pärnus ja Tallinnas, vaid ka Riias ja Leningradis. Nii hästi läksid, et saime kaks aastat festivali korraldada. See pank on meid aidanud!»