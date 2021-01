Uue aasta intervjuude seeriat «Kunst sinu ümber» alustab kunstnik Sig­rid Viir, kes on oma loomingus käsitlenud töötegemist ja puhkamist – teemasid, mis on tuttavad igale inimesele. Viir vaatleb nende kahe režiimi toimimisviise ja seda, mis iseloomustab tänapäeva töökultuuri üleüldiselt. Arvestades, et viimase aasta jooksul oleme pidanud paljusid tavapäraseid käitumisviise kohandama uutele oludele, on kunstnik Sigrid Viir üks neist, kes on võtnud teisititegemise oma kunstipraktika fookuseks.