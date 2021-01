EKI keelekool: mulliga või ilma

Paari-kolmekümne aastaga on meie keelde lisandunud hulk uusi liitsõnu, mille alguses või lõpus on mull. 1990. aastail tegime tutvust mullivanniga, algul küll kaheldes, kas öelda mullivann või hoopis peenemalt jacuzzi. Asjatundjate abiga saime siiski selgeks, et Jacuzzi on kaubamärk, millest inglise keeles saanud üldnimi. Umbes sama moodi nagu kaubamärgist Unitas võib lähtuda venekeelne WC-poti nimetus унитаз. Lapsi rõõmustasid mullitaja, mänguasi, millega puhuda seebimulle, ja mullinäts. Tuli ka mullivesi. Varem olime rääkinud gaseeritud ja gaseerimata veest, kuid nüüd küsivad teenindajad, kas soovime vett mulliga või ilma. Süsihappegaasiga rikastatud veinid, varem vahuveinid, on nüüd sageli mulliveinid.

Uut sisu on see sõna saanud juurde ka lõppenud aastal: mulliks oleme hakanud nimetama nähtusi ja olukordi, mille n-ö kaitsva kesta sees saame viiruse kiuste kuigivõrd toimida. 2020. aasta mai keskel moodustasid Eesti, Läti ja Leedu reisimulli, võimaluse kolme riigi vahel vabalt liikuda, jäämata seejuures karantiini. Heal lapsel mitu nime, inglise keeles öeldakse Balti riikide algatuse kohta peale reisimulli ka reisi- või koroonakoridor või vabareisipiirkond – travel bubble, travel corridor, corona corridor, free travel zone. Reisimulle tekkis üle kogu maailma. Seejärel taibati, et mullist võib olla abi ka võistlusspordi elushoidmisel: Synlab tagab EM-valikmängude mullis operatiivse testimise, Ruka MK-etapil lõhkes koroonamull. Need mullid on rangete meetmetega karantiin. Uusimaid mulli-liitsõnu näib olevat inglise sõnaühendist support bubble tõlgitud toetusmull. Sellega tähistatakse võimalust ühel perel suhelda veel teise perega, et vältida rangest koroonaeraldatusest põhjustatud masendust. Nüüd ootame vaktsiinisüste, mis need kaitsvad-ahistavad mullid lõpuks ometi katki lööks.