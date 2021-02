Viimase 10–15 aastaga on kaarditehnoloogia arenenud, eriti 3D-kaartide puhul. Põhimõtteliselt oli ruumilisi kaarte võimalik ka varem luua, kuid arvutiajastu on nende koostamise teinud lihtsamaks. 3D-kaartidel antakse mingi nähtuse väärtustele kolmas dimensioon, mis võimaldab seda paremini visualiseerida. Kaardi vaatajal tekib lihtsasti arusaam, kus on nimiväärtus suurem või väiksem. Eriti levinud on 3D-kaardid arvutikartograafias. Siiski on 3D-kaartidel ka oma puudused, nt võivad madalamad väärtused jääda kõrgete väärtuste taha peitu. Siinkohal on suur tähtsus ka vaatenurgal kaardile.