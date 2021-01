Spordiajakirjanike suhtlus sportlastega kui armastuse ja vihkamise suhe

Jaan Martinson (Eesti Päevaleht)

Umbes 30 aastat ajakirjanikuna töötanud Jaan Martinson oskab sportlastega suhtlusest meenutada nii positiivseid kui negatiivseid kogemusi. «On selliseid, kes tahavad endast rääkida, ja on selliseid, kes ajakirjaniku sinnasamusesse saadavad. Üks meeldivamaid seiku pärineb 2000. aasta jalgratta MMilt (Prantsusmaalt Plouay’s – M. G.), kuhu ma kohale läksin, aga ega ma jalgratta grupisõidust midagi ei jaganud. Nii hakkasin kohe rumalaid küsimusi küsima, mispeale Jaan Kirsipuu ütles, et «sa oled ikka puhta loll, aga nüüd me hakkame sind harima». Ta võttis alaliidu juhi Urmas Karlsoni ligi ja palus tal mind kantseldada. Sõidu ajal oligi Karlson mul kõrval ja selgitas ära kõik detailid. Sest nad mõistsid, et sellest tõuseb neile kasu,» meenutab Martinson.