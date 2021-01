Mida oodata 2021. aastalt teaduses?

Kliimavõitlus jätkub

Kliimamuutused tõotavad sel aastal taas fookusesse tõusta. Õigupoolest pole keskkonnakriis ju vahepeal kuhugi kadunud ning kuigi koroonapandeemia suutis inimtegevuse survet loodusele vähendada ja emissioonide kasvu pidurdada, on üsna tõenäoline, et kriisist väljudes hakkavad need taas hoogsasti suurenema. Samas tõotab kliimapoliitikasse tuua uut hingamist USA taasliitumine Pariisi leppega ning on ka lootust, et maailma riikide majanduse elavdamiseks tehtavad investeeringud kujundatakse rohepöörde vaimus.

Kust tuli ja kuhu läheb Covid?.

Maailma räsiva koroonaviiruse täpne päritolu pole ikka selge. Me teame, et see on olemas ka nahkhiirtel, kuid mismoodi see täpselt käis, kuidas viirus levima hakkas, on siiski vastuseta küsimus. Jaanuaris siirdubki Hiinasse Wuhani linna Maailma Terviseorganisatsiooni juhitud uurimisrühm, kuhu kuuluvad nii epidemioloogid, viroloogid kui ka paljude teiste erialade eksperdid.