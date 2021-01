Aeg-ajalt kuuleme uudiseid uute tehaste avamisest. Veidi vähem on juttu ehituslubade andmisest uutele tehastele. Küll aga on olulised uudised sellest, kui ehitusluba jäetakse andmata. Küllap on see ka loogiline, kui räägitakse lubade mitteandmisest – siin on konflikt ja see pakub meile kui meediatarbijatele huvi. Ning tundub, et selliseid mittelubamise otsuseid on tulnud järjest rohkem ja rohkem. Ma pole ainuke, kel selline trend silma on jäänud. Nii näiteks kirjutab Andrus Karnau: «… väljaspool Tallinna polegi enam võimalik midagi ehitada, sest kohalike huvide eest seisev omavalitsus on nagunii tootmisettevõtete rajamise vastu.» (Postimees, 4.12.20)