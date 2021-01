Raul Eamets: vanad demograafilised dogmad enam ei kehti

Ajavahemikul 2000 kuni 2017 vähenes Eesti rahvaarv 52 000 inimese võrra, samas kui töötajate arv kasvas samal perioodil 72 000 inimese võrra. Väga oluline indikaator on siinkohal hõivemäär, mis näitab, kui palju inimesi on hõivatud tööealises elanikkonnas. Meil on praegu hõivemäär kõrge, aga põhimõtteliselt võib see tulevikus veelgi kõrgem olla.

Mis tõstab tulevikus hõivemäära? Mõned tegurid võib siin ära nimetada, näiteks tõuseb tulevikus kindlasti pensioniiga. Järelikult on ka vanemate inimeste hõivemäär kõrgem, kui see on praegu. Teiseks, järgnevad põlvkonnad, kes tööturule sisenevad, on kõrgema haridustasemega kui praegused. Kõrgem haridus tähendab reeglina ka kõrgemat hõivet. Kolmandaks, eeldame, et ühtse Eesti kooli süsteemi rakendamine vähendab eestlaste ja venelaste tööturu lõhet. Tulemuseks on see, et hõive on kõrgem, sest muukeelsed eestimaalased on paremini tööturule integreeritud.