Märt Läänemets: see paeluv Hiina

Chris Patten, Suurbritannia kroonikoloonia Hongkongi 28. ja viimane kuberner (1992–1997), hilisem Euroopa Komisjoni välissuhete volinik (1999–2004), ilmselt üks parimaid ja selgepilgulisemaid Hiina-tundjaid lääne tipp-poliitikute ja diplomaatide seas, on oma 1998. aastal ilmunud mälestusteraamatus «Ida ja lääs: Hiina, võim ja Aasia tulevik» («East and West: China, Power, and the Future of Asia») hoiatanud, et Hiina kohtlemine «Mingi-aegse portselanvaasina» toob lääne demokraatiatele ainult häda kaela, sest kommunistlik režiim ei jäta seda ära kasutamata oma mõjuvõimu laiendamiseks kõigi vahenditega nii kodus kui ka väljas.

Portselanvaasi all pidas ta silmas seda, et Hiina suhtes kiputakse rakendama topeltstandardeid: mida teiste riikide ja valitsuste puhul kompromissitult taunitakse, see jäetakse Hiina puhul tähele panemata või vaadatakse sellele lihtsalt läbi sõrmede, sest… see on ju Hiina! Põhjenduseks ikka, et Hiina on tõusev, Hiina on arenev, Hiina kompartei ei ole enam see, mis ta oli Mao ajal, andkem Hiinale aega, ärme teda ärrita, sest see võib Hiina arengut destabiliseerida jne. Sest Hiina turgu on meil ju väga vaja ja see kaalub üles kõik tema «väiksed vallatused» ja suured üleastumised. Hiinale tuleb kõik andeks anda, teda tuleb kohelda eriliselt. Muidu võib õrn portselan ju katki minna või rikutud saada.