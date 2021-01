Praeguseks on fakt, et Eesti õppekeelega ja vene õppekeelega koolis on õpilaste tulemused erinevad. PISA testide alusel on juba 15. eluaastaks tekkinud ühe kooliaasta suurune lõhe. Ei ole alust arvata, et vene õppekeelega koolides on õppimiseks halvemate eeldustega õpilased. Pigem on selge, et vene õppekeelega koolis ei saavuta õpilased oma võimetele vastavaid tulemusi. Igati selge on see, et nad ei saa vene õppekeelega koolis piisavalt hästi selgeks eesti keelt, et kõigi teistega võrdselt konkureerida edasiõppimisel ja tööturul. Kui üks osa Eesti rahvast on jäetud nõrgemasse positsiooni, siis peab küsima, kas seda olukorda saab muuta.