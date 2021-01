See on märksa varasem aeg kui piirkonna Venemaaga liidendamine 18. märtsil 2014, mida Kreml ametlikult käsitleb oma valitsusaja algusena poolsaarel. Ühtlasi on see esimene rahvusvahelise kohtu otsus, mis tunnistab, et Venemaa vallutas Krimmi juba veebruari lõpus, nagu väidab Ukraina.