Hillar Teder – helde, teatud tingimustel

Küllap mõtles nii mõnigi inimene sellel nädalal samamoodi nagu ärimees ja olümpiakomitee juht Urmas Sõõrumaa, kes ütles: «Minu mõistus tõrgub seda uskumast. See ei saa olla reaalne.» Ärimees Hillar Teder, kes on vaid mõne aasta eest altkäemaksu andmisega vahele jäänud, lubas prokuratuuri kahtlustuse järgi teenete eest miljonit Keskerakonnale (kes on samas kohtuasjas karistada saanud) ja avalikustamata summat rahandusministri nõunikule Kersti Krachtile.