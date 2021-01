Evelyn Kaldoja: pole vaja hariduslikke «nigeeria kirju»

Üks läbivaid jooni kõigi kolme minuga tänase Arteri loo jaoks rääkinud Aafrika tudengi intervjuus oli rõhutamine, kuidas nad tõlgendavad sõna «perekond». Nad tundsid, et peavad eraldi märkima, et nende pere on suurem ring kui eestlase arusaam ema, isa ja lapsed. On harjumuspärane, et majapidamises elab rohkem sugulasi.