Rahandusministeeriumi andmetel on teise sambasse kogutud vara väärtus keskmiselt natuke üle 6000 euro. See summa on nii väike paljuski sellepärast, et statistikasse lähevad ka äsja teise sambaga liitunud noored, kelle kontole on kogunenud pensionivara mõni aasta või isegi mõni kuu.