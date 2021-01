Mida siis dogmade ümberhindamise all silmas pidada? Tartu Ülikooli projekti RITA-Ränne raames tehtud uurimus näitas, et jutt rahvastiku vananemisega kaasas käivast tööjõu vähenemisest ei vasta tõele. Võtmefraasiks on siin hõivemäär ehk tõdemus, et tööga seotud inimeste hulk ei pruugi osava poliitika korral väheneda. Kuid selleks peab olema täidetud mitu tingimust.