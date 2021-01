Juba enne käsipalli MMi algust tekkisid korraldajate ja osalejate vahel ebakõlad. Esiti lootis rahvusvahelise käsipalliliidu IHFi egiptlasest president Hassan Moustafa, et areenid on võimalik publikuga täita kuni 20 protsendi ulatuses. See plaan oli vastukarva palluritele, kes peavad kogu turniiri olema mullis.