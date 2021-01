Hauarüüstaja tegi 44 000 euro eest kahju

Paide linnavalitsuse haldus­spetsialist Mait Grigorjev ütles, et sel nädalal andis politsei Reopalu kalmistu ajalooliste ja kultuuriväärtusega haudade rüüstamise kriminaaluurimise asitõendid – haudadelt eelmise aasta mitme kuu jooksul varastatud nimeplaadid – üle Paide linnavalitsusele kui kalmistu omanikule ja haldajale. «Kahtlustatava käest tagasi saadud nimeplaadid olid samamoodi kokku murtud nagu need, mida teo arvatav toimepanija oli jõudnud metallikokkuostu müüa,» lausus ta.

Esialgu pakkus muinsuskaitse tellitud ekspert, et Reopalu kalmistu ristide tahvlite taastamine maksab 37 000 eurot, kuid Grigorjevi sõnul suurenes see 44 000 euroni. Summa eelduseks on, et kõik nimeplaadid tuleb uutega asendada. «Proovime ekspertide abil mõne tahvliga katsetades hinnata nende taastuse võimalusi ja saada esialgse olukorra taastamise hinda täpsemaks,» ütles ta. Grigorjev lisas, et Paide linnavalitsus ja muinsuskaitsjad otsivad lahendusi, kuidas katta taastamistööde kulu; lootust on ka riigilt abi saada.