Eesti juurtega poliitik kaotas Panama varandusega seoses Rootsis maksuvaidluse

Sotsiaaldemokraatide 103 aastat kestnud valitsuse Nynäshamnis kukutanud Bouvengi saab eesti poliitikuks nimetada muidugi teatavate mööndustega, sest ta ei oska pea sõnagi eesti keelt. Kuid kummatigi on Bouveng ema kaudu ka Eesti kodanik ja talle kuulub tilluke maavaldus Saaremaal. Ema, 2006. aastal surnud Herta Anupõld ei pärandanud oma pojale aga mitte ainult Eesti kodakondsust. Ta pani kõrvale ka raha: kümneid ja kümneid miljoneid Rootsi kroone. Vähemasti nii ütleb poliitik ise. Varandust, kuidas iganes see ka tekkis, hoiab Harry Bouveng maksuparadiisina tuntud Panamas, kus kohalikus advokaadibüroos registreeriti 6. mail 2011 raha haldamiseks Harbour Entrance Foundation. Fondi aadress on omakorda Zürichis (Talacker 41). Šveitsiga seob fondi ka asjaolu, et nagu selgub kohtupabereist, kanti just sealsest Falcon Private Bankist 9 456 400 šveitsi franki Panama fondi. See on umbes 8,78 miljonit eurot, seega mitte just taskuraha. Bouveng on kohtus öelnud, et päris summa oma eestlannast emalt. Sel esmaspäeval, 18. jaanuaril 2021, peab poliitik maksma Rootsi riigile umbes neli miljonit Rootsi krooni lisamaksu seoses Panamas olnud varandusega tehtud tehingutega. «Tundub, et sihtasutuse eesmärk on rahuldada konkreetse perekonna huve,» tõdetakse kohtupabereis muuhulgas. Maksu püüdis Bouveng vaidlustada rohkem kui ühes kohtuastmes ja advokaatide pealt kokku hoidmata, kuid siiani siiski mitte õnnestunult.