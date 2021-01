Pfizer pani Eesti ja Euroopa fakti ette: saate veel vähem vaktsiini

Asi hakkas hargnema neljapäeva hilisõhtul, kui sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse sai oma ammuselt tuttavalt kõne. Täpsemalt endiselt kolleegilt Anneli Taalilt, kes on nüüd ravimitootja Pfizer ja BioNTechi Eesti esindaja. Taal jagas Jessega viimaseid kuuldusi tootjalt, et neil on tarneraskused ning seetõttu vähendatakse vaktsiinitarnet Eestile. «Mul on raske kommenteerida, miks see info nii hilja minuni jõudis,» ütles Taal eilsel pressikonverentsil pisarsilmil. Jesse sõnas, et nad on tänulikud, et vähemalt eelinfo nendeni jõudis ja juba reede varahommikust said nad mõelda alternatiividele.