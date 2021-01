Uus võimuliit lubab valimisteni kestvat maksurahu

Reformierakonna juhi Kaja Kallase sõnul on taristu puhul tähtis kiire interneti väljaehitus, kuna inimesed õpivad ja töötavad pandeemia tõttu kodus. Lisaks rääkis Kallas, et võimuliit kiirendab Rail Balticuga ja Tallinna-Helsingi tunneliga edasiminekut.

Keskerakonna läbirääkija Mailis Repsi sõnul on taristus prioriteet 2+2, mida põhimaanteedel jõuliselt edasi arendama hakatakse. «Oluline on ka uute rongide ostmine.» Jutuks tulid nii elektri- kui ka vesinikurongid.

Suured teemad on koalitsiooni jaoks ka kliima ja digipööre, milleks luuakse tulevikurahastu, et toetada ettevõtteid ja teadusarendusega tegelevaid organisatsioone, et kliimapööret ette valmistada. Keskkonnateemadest peetakse tähtsaks ka vesinikustrateegiat ja sellega seotud katseprojekte.