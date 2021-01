Teadus on meie kõrgeim autoriteet, vähemasti teadmiste vallas. Ja vähemasti sõnades. Hea näide on koroonakriis. See hädaolukord pani kõigi pilgud teadlaste poole pöörama. Inimesed ei ummistanud kirikuid või pühasid hiisi, kui üks kõrge riigitegelane söandas viidata traditsioonilistele ravivõtetele, sellest sai kiiresti maineplekk, mida oponendid mõnuga meelde tuletasid, kuigi asjaosaline ise tajus siin kiirelt oma eksimust.