Alusalust tühjaks jäänud uisud leidsid endale poolkogemata asendaja

Kui te siinkohal halle ajurakke ragistades leiate, et pole Kalevi nime varem kuulnud, siis võimalik, et ega olegi. Kiiruisutamine ei ole – vähemalt Eestis – niikuinii masse liigutav ala ning kui võtta arvesse veel asjaolu, et tütarlaps pole varem isegi täiskasvanute MK-etapil osalenud, ongi selge, miks Kalev võib tugitoolisportlasele näida kui «naine metsast». Või oleks siinkohal täpsem öelda «tütarlaps parklast».