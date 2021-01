Meil on tekkinud uuskeel, mida mõistavad selle kasutajad, kuid ei mõista need, kelle kohta ühtesid või teisi väljendeid kasutatakse. Mõned näited hüperboolidest konservatiivselt ja liberaalselt teljelt, kus selgelt üksteist ei mõisteta: «vihakõne», «süvariik», mitmesugused äärmusluse-sildid jne. Nende väljendite kasutamine viitab tihtipeale kõneleja enda maailmavaatelisele lähtekohale ja hinnanguid jagatakse vastavalt kõneleja enda väärtushinnangutele. Lootus, et oponent mõistaks nende hüperboolide sisulist tähendust, on praktiliselt olematu. Kas me kujutaks ette, et keegi tunnistaks siiralt, et tema ongi vihakõneleja, või vastupidi, süvariigi esindaja, kes pidevalt struktuurides mahhineerib? Neist on saanud sõnakõlksud, mida kasutatakse, kui argumendid otsa saavad või tegelikku arutelu ei soovitagi.