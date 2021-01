Nii ja naa, eks ma olen ju poliitikas olnud üle kahekümne aasta. Selge see, et seda tööd on tehtud südamega ja maha jäävad paljud ilusad emotsioonid ja head kolleegid. Aga järgmisel päeval uues kohas alustades oli pigem küll see tunne, et ega tagasi ei ihka. Minu tunnetes on hetkel see, et minus on veel seda energiat, tahtmist ja ambitsiooni, et teha elus neid asju, mis on veel tegemata, end täiesti uues valdkonnas proovile panna.