Peatselt saab paika uus valitsus. Üks on selge – see valitsus astub kaptenisillale hetkel, kui laine käib kõrgelt ja muutuste tuul ulub laeva ümber. Kriisid pole aga ainult halvad nähtused. Hiinlastel on tore vanasõna: «Kui muutuste tuul puhub, ehitavad ühed müüre ja teised tuuleveskeid.» Mulle tundub, et lahkunud valitsus oli pigem müüride ehitaja. Väga ootaks uuelt valitsuselt tuuleveskite rajamist. Ja need ei pea tingimata olema meretuulepargi kujul.