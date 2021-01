Plokiahela- ja küberturbeettevõte Guardtime teatas, et on koostöös Eesti valitsuse, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja mitmete teiste osalistega jõudnud katseprojektini oma tarkvaraga VaccineGuard, mis võimaldab koroonavaktsiini kasutamist jälgida nii, et inimeste isikuandmed oleksid kaitstud.