Enda sõnul alusetult soodustuskelmuses süüdistatav Lõuna-Eesti hooldekeskuse omanik Vambola Sipelgas on hooldekoduäris tegutsenud 1993. aastast, fotol on ta Hellenurme hooldekodu ees koos omaaegse Palupera vallavanema Terje Korsiga. FOTO: Taimi Käos/Valgamaalane

Prokuratuur saadab kohtu alla Lõuna-Eesti hooldekeskuse ja selle omaniku Vambola Sipelga (EKRE), pannes talle süüks tuttava ärimehe abiga üle poole miljoni euro toetusraha väljapetmist. Sipelga väitel on tema «kottimine» riigile mitu korda rohkem maksma läinud, ja kurioossel kombel on see tõsi.