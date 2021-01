Lõuna-Korea on meie ettevõtjate jaoks võimalusterohke turg, sest korealased on ärile orienteeritud abivalmis rahvas, mis siis, et Eestist nad esialgu suuremat ei tea, leiab pärast poolt Lõuna-Koreas veedetud aastat Marti Mätas, Eesti ajutine asjur Soulis.