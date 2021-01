Seni on tuleohtlikumatest teemadest kokku lepitud maksudes. «Maksude ja majanduse ettepoole tõstmine andis kohe selge arusaama, mis olukorras me oleme ning millised on meie eelarvelised võimalused,» selgitab Reps.

Laupäeval arutati välis- ja julgeolekupoliitikat ning siseturvalisuse küsimusi, milles saavutati kokkulepe juba keskpäevaks. Reformierakonna esimees Kaja Kallas rõhutas pärast laupäevaseid läbirääkimisi, et uue võimuliidu eesmärk on hakata lappima kannatada saanud liitlassuhteid. «[Võime] öelda, et Eesti on tagasi. Meil on samad väärtused: me seisame õigusriigi, vabaduste, demokraatia ja inimõiguste eest. Arvestades, et USAs vahetub administratsioon, on ülioluline kiiresti seada head suhted sisse Ameerika uue administratsiooniga,» ütles Kallas.