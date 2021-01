Igas teises riigis oleks tegemist skandaaliga. Seda enam, kui see toimuks keset pandeemiat ja viimaste kümnendite tõsiseimat majanduskriisi. Kuid Itaalia puhul on see lihtsalt rutiin.

Alates Teise maailmasõja lõpust on Itaalias üksteisele järgnenud 66 valitsust, mis keskmiselt on ametis olnud 13 kuud. Itaallased muutsid poliitilise köielkõnni omamoodi vastupidavuse sümboliks.

Kuid praegu on riik silmitsi tõsiste väljakutsetega: Covid-19 tõttu on surnud ligi 82 000 inimest, majandus on rängalt kahjustada saanud ja lisaks kõigele on inimesed kaotanud igasuguse usu poliitikasse.