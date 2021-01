Jutt käib Rakvere Aqva spaast, millest on saanud meeliskoht neile, kel piiri taha – Kanaaridele, Balile, Seišellidele või mujale kaugetesse paikadesse – viimasel ajal asja pole.

Ülejäänutega sarnasesse keerulisse olukorda sattusid kevadise viiruspuhangu ajal ka Aqva eestvedajad. Basseinid lasti veest tühjaks, 150 töötajaga firmas kaotas töö paarkümmend inimest. Olukord oli sant. Et aga viimased karmid piirangud Rakvere tuntud puhkeasutust ei tabanud, tekkis olukord, kus lähimasse veekeskusesse pääsemiseks võtavad paljud naabermaakondade inimesed suuna Lääne-Virumaa poole.

Pooletunnise ooteajaga saab hakkama

Viimastel nädalatel liigub läänevirulaste seas kumu, et koroonaviirusest vaevatud kahe naabermaakonna rahvas on vallutanud nende pärli ning kohalikud ei tihka oma jalga veekeskusse eriti tõsta. «Nii nad seda viirust siia tassivad,» toriseb mu tuttav. Võiks arvata, et sellisel juhul peaks Lääne-Viru elanike hulgas uute nakatunute arv olema viimase paari kuuga kõvasti kasvanud, aga seda pole siiski juhtunud.