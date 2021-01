Ukraina kaubalaev uppus Musta merre

Palau lipu all seilav Ukraina kuivlastilaev uppus eile Türgi ranniku lähedal Musta merre, päästetud on viis ukrainlasest meeskonnaliiget ja üks välismaalane, ütles Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Oleg Nikolenko. Tema sõnul otsitakse veel viit meremeest. Teadaolevalt kuulus laeva meeskonda kümme Ukraina ja kaks Venemaa kodanikku. Mõnedel andmetel on vähemalt kaks meeskonnaliiget hukkunud. Päästetud on toimetatud haiglasse ja nende seisund on rahuldav. AP/Interfax/BNS