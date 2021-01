Sellegipoolest seisab Laschetil ees raske aeg: märtsikuiste kohalike valimiste ajal tuleb tal tõestada ennast karismaatilise liidrina, seejärel ka septembris, kui toimuvad parlamendivalimised. Karisma puudumine sai saatuslikuks praegusele juhile Annegret Kramp-Karrenbauerile, kes ei suutnud oma autoriteeti parteiliikmete hulgas maksma panna ja oli seetõttu sunnitud ametist tagasi astuma.

Keerukad probleemid ja kõrged riigisisesed ootused näitavad, kui suured võivad olla need kujutletavad kingad, kuhu tulevane Merkeli mantlipärija peab astuma. Siin ei saa ka etteheiteid teha, sest Merkel on alates 2005. aastast, mil temast sai riigi ajaloo esimene naiskantsler, sisuliselt tõmmanud avalikkuse silmis võrdusmärgi iseenda ja Saksamaa vahele. Seda juurdunud kuvandit on mistahes kandidaadil raske purustada.

Arvestades praegust heitlikku aega, mil maailma räsib koroonaviirus ja paljude demokraatlike riikide ühiskondi, nagu USAd ja Suurbritanniat, iseloomustab lõhestatus, võib Lascheti programmi pidada lootustandvaks. Oma võidukõnes rõhutas ta vajadust liikuda tugevama ühtsuse ja integratsiooni poole, mis peaks välistama igasuguse riigisisese polariseerumise. Ilmselt ei ole juhuslik ka see, et halva näitena tõi ta Trumpi poliitika, mis ajendas pettunud valijaid Kapitooliumi ründama.

Järgmised kuud saavad määravaks, kas Armin Laschet suudab purustada mitu klaaslage korraga, et saada Angela Merkeli tõeliseks mantlipärijaks.

Polariseerumisoht on ka Saksamaal, sest CDU valimistel teiseks jäänud ja anti-Merkelina tuntuks saanud Friedrich Merzi toetajaskond ei olnud väike. Kuna Merz on olnud selgelt riigi senise immigratsioonipoliitika vastu ja avaldanud soovi viia Saksamaad senisest rohkem paremale, tuleb Armin Laschetil olla valmis suuremateks kompromissideks. Lascheti tsentristlik maailmavaade peaks aitama eri pooltel kergemini keskpõrandale kokku tulla. Sellele suunale on andnud heakskiidu ka Angela Merkel ning tema poolehoid võib tulevasele kantslerikandidaadile tuult tiibadesse anda.

Isegi kui märgid näitavad, et Las­chetist võib saada tulevane Saksamaa Liitvabariigi kantsler, peab ta esmalt olema valmis dialoogiks partei sees olevate opositsiooniliste jõududega ja looma häid suhteid võimalike koalitsioonipartneritega. Siin on tal käes paremad kaardid kui teistel kandidaatidel, sest ta on heas kirjas nii sotside, roheliste kui ka vabade demokraatide silmis.