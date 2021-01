«Ma olen teadlik vastutusest, mis selle ametiga kaasas käib, ja teen kõik, et me selle aastaga üheskoos hakkama saaks,» rõhutas üleeile digitaalsel hääletusel CDU etteotsa valitud 59-aastane Laschet tänukõnes. «Et me ühiselt saavutaksime hea tulemuse juba mõne nädala pärast liidumaade valimistel ning parlamendivalimistel hoolitseksime taas selle eest, et liit nimetab ametisse järgmise kantsleri.»