Esimesed veelinnud, keda hommikul näeme, on luiged. Päeva jooksul näeme lääne poole lendavaid kühmnokk-luiki veel mitut puhku. Väinamerel talvitunud kühmnokad on teel Loode-Saaremaale vaba vett otsima. Siin jääb meri lahti ka pakasega, ainult et suurele merele avatud toitumisalad ei pruugi kõikidele linnuliikidele kõige paremad olla.