Näite ühest eelmiste valitsuste poliitikasse edukalt munetud käomunast aitas möödunud nädalal paljastada The Guardian, mis kirjutas just Eesti näidet kasutades, kui kaugele võib meid tegelikest rohe-eesmärkidest viia metsapuidu põletamine taastuvenergeetika sildi all. Ka suuri lageraieid kaitsealadel võib vastava tahtmise korral roheleppe eesmärkide poole liikumisena välja käia.