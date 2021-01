Rahva ja eluruumide loendus on iga kümne aasta järel korduv rahvusvaheline ettevõtmine, mida kogu maailmas koordineerib ÜRO, kuid ELi riikide jaoks on täpsed reeglid välja töötanud ELi statistikaamet ehk Eurostat. Tegelikult ei ole need siiski mingid Brüsseli välja mõeldud eeskirjad, vaid Euroopa riikide spetsialistide ühistel aruteludel sõnastatud seisukohad, mis võimaldavad mõõta riikide jaoks olulisi näitajaid, riike omavahel võrrelda ja järjestada, aga ka ELi kui terviku rahvastiku, elujärje ja majanduse toimimist hinnata ja prognoosida.

Eurostat on fikseerinud oluliste tunnuste loetelu, mille väljaselgitamine on liitlasriikidele kohustuslik, kuid see, missuguse metoodikaga tunnuseid mõõdetakse, on riikide endi otsustada. Tänapäeval on rahva ja eluruumide loenduse korraldamiseks mitmesuguseid võimalusi. Põhilised nendest on alljärgnevad.