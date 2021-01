Hiina Kommunistliku Partei poliitika ja õigusküsimuste komisjoni peasekretär Chen Yixin ütles 15. jaanuaril oma maailmavallutuslikus kõnes, et Hiinal on käes ajalooline hetk end maailmas kehtestada. Just nüüd tuleb Pekingil näidata otsustavust ning rahumeelsest arengust lõplikult loobudes asuda maailmale muskulaarset jõudu demonstreerima.